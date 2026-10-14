Рютте не видит угрозы военного нападения РФ на территории стран НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Эстонию заявил, что Североатлантический альянс в настоящее время не фиксирует непосредственной угрозы вооруженного вторжения РФ на территорию стран-членов блока.

Глава НАТО подчеркнул, что, хотя РФ и остается долгосрочной угрозой для безопасности Европы, в настоящее время она не находится в том положении, чтобы осуществлять военную агрессию против альянса. Активизацию гибридной войны и диверсионных действий РФ в европейских странах Рютте назвал «признаком слабости». Он также отметил, что разведка НАТО не наблюдает накопления российских сил для потенциального нападения, однако альянс готов немедленно отреагировать в случае возникновения такой опасности.

Источник: сайт НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия может напасть на страну-члена НАТО в течение ближайших пяти лет. Это позволит проверить альянс на прочность.

Диктатор Путин перед встречей с американской делегацией в составе спецпосланника США Стива Виткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера заявил, что РФ якобы готова воевать с Европой, но не имеет такого намерения.

В случае нападения РФ на членов НАТО Альянс может нанести превентивный удар по целям на российской территории, об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Президент Украины Владимир Зеленский считает вполне вероятным, что Россия может открыть второй фронт против другого европейского государства ещё до окончания войны в Украине.

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