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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до Естонії заявив, що Північноатлантичний альянс наразі не фіксує безпосередньої загрози збройного вторгнення рф на територію країн-членів блоку.

Очільник НАТО підкреслив, що хоча рф і залишається довгостроковою загрозою для безпеки Європи, наразі вона перебуває не в тому становищі, щоб здійснювати військову агресію проти альянсу. Активізацію гібридної війни та диверсійних дій рф у європейських країнах Рютте назвав «ознакою слабкості». Він також зазначив, що розвідка НАТО не спостерігає накопичення російських сил для потенційного нападу, проте альянс готовий негайно відреагувати у разі виникнення такої небезпеки.

Джерело: сайт НАТО.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія може напасти на країну-члена НАТО протягом найближчих п'яти років. Це дозволить перевірити альянс на міцність.

Диктатор путін перед зустріччю з американською делегацією у складі спецпосланця США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера заявив, що рф нібито готова воювати з Європою, але не має такого наміру.

У випадку нападу рф на членів НАТО Альянс може завдати превентивного удару по цілям на російській території, про це заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.

Президент України Володимир Зеленський вважає цілком імовірним, що росія може відкрити другий фронт проти іншої європейської держави ще до закінчення війни в Україні.

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