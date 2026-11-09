Директором дому Balenciaga вперше за його історію стала жінка – Guardian

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Модний дім Balenciaga призначив британську дизайнерку Мартін Роуз новим креативним директором, заступивши на цій посаді П’єрпаоло Піччолі. Вона стала першою жінкою-керівницею за 109 років історії бренду та другою темношкірою жінкою, яка очолила європейський модний дім.

За словами Роуз, для неї велика честь керувати дімом із такою спадщиною, і вона прагне створити наступний розділ його історії. Раніше дизайнерка, яка має власний бренд чоловічого одягу, вже працювала у відділі чоловічої моди Balenciaga.

Першою темношкірою жінкою, яка очолила європейський модний дім, була Грейс Вейлз Боннер, у 2025 році її призначили креативною директоркою чоловічого одягу Hermès.

Джерело: Guardian.

Грузинський дизайнер, креативний директор модного дому Balenciaga Демна Гвасалія став амбасадором державної фандрейзингової платформи UNITED24.

Модний дім Balenciaga видалив свій аккаунт у Twitter, ставши першим великим модним брендом, який залишив соціальну мережу після того, як її власником став американський винахідник та мільярдер Ілон Маск.

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