Директором дома Balenciaga впервые в его истории стала женщина — Guardian

Модный дом Balenciaga назначил британскую дизайнерку Мартин Роуз новым креативным директором, сменившую на этом посту Пьерпаоло Пиччоли. Она стала первой женщиной-руководителем за 109 лет истории бренда и второй темнокожей женщиной, возглавившей европейский модный дом.

По словам Роуз, для неё большая честь руководить домом с таким наследием, и она стремится создать следующую главу его истории. Ранее дизайнер, у которой есть собственный бренд мужской одежды, уже работала в отделе мужской моды Balenciaga.

Первой темнокожей женщиной, возглавившей европейский модный дом, стала Грейс Вейлз Боннер: в 2025 году она была назначена креативным директором линии мужской одежды Hermès.

Источник: Guardian.

Грузинский дизайнер, креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия стал послом государственной фандрайзинговой платформы UNITED24.

Модный дом Balenciaga удалил свой аккаунт в Twitter, став первым крупным модным брендом, покинувшим социальную сеть после того, как её владельцем стал американский изобретатель и миллиардер Илон Маск.

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