Издательство Faber по согласованию с ирландской писательницей Салли Руни прекратит поставлять её книги в Великобритании во всех форматах. Издатель заявил, что из-за действующего законодательства не может перечислять автору доходы от британских продаж, сообщает The Guardian.

Позиция писательницы и издателя

В июле 2025 года группу прямого действия Palestine Action в Великобритании внесли в список террористических организаций. В следующем месяце Руни заявила о намерении и далее поддерживать группу, которая в Республике Ирландия не запрещена.

Писательница отметила, что исполнение контрактов на издание её произведений в Великобритании теперь может представлять собой серьёзное уголовное преступление. В Faber заявили, что считают неприемлемым продавать произведения автора, не имея возможности перечислить ей заработанные средства. Издательство сообщило, что продолжит продавать книги Руни в других странах.

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Правовые последствия и имеющиеся книги

Руни ранее отменила поездку в Великобританию для получения награды, опасаясь ареста. В прошлом году она также заявляла, что независимый продюсер телевизионных экранизаций её романов посоветовал: выплата ей денег за сериалы, вышедшие до запрета Palestine Action, могла бы нарушать закон, если бы продюсер знал или подозревал, что роялти пойдут на поддержку группы.

Статья 15 британского Закона о терроризме предусматривает до 14 лет лишения свободы для лица, которое предоставляет деньги или имущество и знает либо имеет основания подозревать, что они могут быть использованы для терроризма.

В то же время книги Руни, в частности «Нормальные люди» и «Разговоры с друзьями», всё ещё продавались в книжных магазинах центрального Лондона. Сеть Waterstones сообщила, что имеющиеся запасы можно реализовывать. По данным издания, после запрета Palestine Action в Великобритании за предполагаемую поддержку группы задержали более 3700 человек, а примерно 2500 предъявили обвинения. Судебное обжалование запрета продолжается и должно быть рассмотрено в Верховном суде в следующем месяце.

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