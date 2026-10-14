Faber припинить постачати книжки Саллі Руні у Великій Британії — The Guardian

Видавництво Faber за погодженням з ірландською письменницею Саллі Руні припинить постачати її книжки у Великій Британії в усіх форматах. Видавець заявив, що через чинне законодавство не може переказувати авторці доходи від британських продажів, повідомляє The Guardian.

Позиція письменниці та видавця

У липні 2025 року групу прямої дії Palestine Action у Великій Британії внесли до переліку терористичних організацій. Наступного місяця Руні заявила про намір і надалі підтримувати групу, яка в Республіці Ірландія не є забороненою.

Письменниця зазначила, що виконання контрактів на видання її творів у Великій Британії тепер може становити серйозне кримінальне правопорушення. У Faber заявили, що вважають неприйнятним продавати твори авторки, не маючи змоги перерахувати їй зароблені кошти. Видавництво повідомило, що продовжить продавати книжки Руні в інших країнах.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Правові наслідки та наявні книжки

Руні раніше скасувала поїздку до Великої Британії для отримання нагороди, побоюючись арешту. Минулого року вона також заявляла, що незалежний продюсер телевізійних екранізацій її романів порадив: виплата їй коштів за серіали, які вийшли до заборони Palestine Action, могла б порушувати закон, якби продюсер знав або підозрював, що роялті підуть на підтримку групи.

Стаття 15 британського Закону про тероризм передбачає до 14 років ув’язнення для особи, яка надає кошти або майно та знає чи має підстави підозрювати, що їх можуть використати для тероризму.

Водночас книжки Руні, зокрема «Нормальні люди» та «Розмови з друзями», ще продавалися в книгарнях центрального Лондона. Мережа Waterstones повідомила, що наявні запаси можна реалізовувати. За даними видання, після заборони Palestine Action у Великій Британії за ймовірну підтримку групи затримали понад 3700 людей, а приблизно 2500 висунули обвинувачення. Розгляд судового оскарження заборони триває та має відбутися у Верховному суді наступного місяця.

Читай нас у