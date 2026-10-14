经爱尔兰作家萨莉·鲁尼同意，出版社Faber将停止在英国以所有形式供应她的图书。该出版社表示，由于现行法律，它无法将英国销售收入转给作者，《卫报》报道。

作家与出版社的立场

2025年7月，直接行动团体Palestine Action被列入英国恐怖组织名单。次月，鲁尼表示，她打算继续支持该团体；该团体在爱尔兰共和国并未被禁止。

鲁尼指出，履行在英国出版其作品的合同如今可能构成严重刑事犯罪。Faber表示，在无法将所赚取资金转给作者的情况下销售其作品是不可接受的。该出版社称，将继续在其他国家销售鲁尼的图书。

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法律后果与现有图书

鲁尼此前因担心被捕，取消了前往英国领奖的行程。去年，她还表示，其小说电视剧改编作品的独立制片人曾建议，如果制片人知道或怀疑版税将用于支持该团体，那么向她支付在Palestine Action被禁之前播出的剧集的款项可能违反法律。

英国《恐怖主义法》第15条规定，提供资金或财产并知道或有理由怀疑这些资金或财产可能被用于恐怖主义的人，最高可被判处14年监禁。

与此同时，鲁尼的图书，包括《正常人》和《与朋友们的谈话》，仍在伦敦市中心的书店销售。Waterstones连锁书店表示，现有库存可以出售。据该报报道，在Palestine Action在英国被禁止后，超过3700人因涉嫌支持该团体被拘留，约2500人被提出指控。对该禁令的司法挑战仍在进行中，预计将于下个月在最高法院审理。

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