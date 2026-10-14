Wydawnictwo Faber, w porozumieniu z irlandzką pisarką Sally Rooney, przestanie dostarczać jej książki w Wielkiej Brytanii we wszystkich formatach. Wydawca oświadczył, że z powodu obowiązującego ustawodawstwa nie może przekazywać autorce dochodów ze sprzedaży w Wielkiej Brytanii, informuje The Guardian.

Stanowisko pisarki i wydawcy

W lipcu 2025 roku grupa akcji bezpośredniej Palestine Action została w Wielkiej Brytanii wpisana na listę organizacji terrorystycznych. W następnym miesiącu Rooney oświadczyła, że zamierza nadal wspierać grupę, która w Republice Irlandii nie jest zakazana.

Pisarka zaznaczyła, że realizacja umów dotyczących wydawania jej utworów w Wielkiej Brytanii może teraz stanowić poważne przestępstwo. Faber oświadczyło, że uważa za niedopuszczalne sprzedawanie utworów autorki bez możliwości przekazania jej zarobionych pieniędzy. Wydawnictwo poinformowało, że będzie nadal sprzedawać książki Rooney w innych krajach.

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Konsekwencje prawne i dostępne książki

Rooney wcześniej odwołała podróż do Wielkiej Brytanii, gdzie miała odebrać nagrodę, obawiając się aresztowania. W ubiegłym roku oświadczyła również, że niezależny producent telewizyjnych adaptacji jej powieści doradził, iż wypłata jej pieniędzy za seriale wydane przed zakazaniem Palestine Action mogłaby naruszać prawo, gdyby producent wiedział lub podejrzewał, że tantiemy zostaną przeznaczone na wsparcie grupy.

Artykuł 15 brytyjskiej ustawy o terroryzmie przewiduje do 14 lat więzienia dla osoby, która przekazuje pieniądze lub mienie i wie albo ma podstawy podejrzewać, że mogą one zostać wykorzystane do terroryzmu.

Jednocześnie książki Rooney, w tym „Normalni ludzie” i „Rozmowy z przyjaciółmi”, były nadal sprzedawane w księgarniach w centrum Londynu. Sieć Waterstones poinformowała, że istniejące zapasy mogą być sprzedawane. Według publikacji po zakazaniu Palestine Action w Wielkiej Brytanii zatrzymano ponad 3700 osób za domniemane wspieranie grupy, a około 2500 osobom postawiono zarzuty. Sądowe zaskarżenie zakazu trwa i ma zostać rozpatrzone przez Sąd Najwyższy w przyszłym miesiącu.

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