В Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в среду, 14 октября 2026 года, что не поддерживает превентивный удар по Ирану до выборов, назначенных на 27 октября. Об этом он сказал в интервью израильскому армейскому радио, сообщает The Hindu со ссылкой на Reuters.

Вопрос о возможном ударе

Вопрос касался возможности превентивного удара и обвинений со стороны его политических соперников, которые заявляли, что премьер якобы стремится к военному противостоянию перед выборами.

В ответ Нетаньяху сказал, что такой шаг не является удобным и не является хорошим.

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Предупреждение Тегерану

В то же время премьер Израиля предостерег Тегеран и связанные с ним силы от ударов по Израилю.

На опубликованной вместе с материалом фотографии AP видно, как в Иерусалиме 14 октября работники устанавливают предвыборный билборд партии «Ликуд».

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