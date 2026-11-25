Для миллионов поклонников Мэттью Перри навсегда останется Чендлером Бингом из культового сериала «Друзья» — героем с неповторимым сарказмом, неловкими шутками и самоиронией. В то же время для его близких актер был гораздо больше, чем просто звездой популярного ситкома.

Спустя три года после смерти голливудского актёра на его могиле заменили мемориальную табличку. В частности, с неё убрали символическую отсылку к сериалу «Друзья».

Как сейчас выглядит могила Мэттью Перри

Журналисты издания посетили кладбище Forest Lawn Memorial Park на Голливудских холмах, где похоронен актер, и заметили изменения.



Прежнюю мемориальную табличку, появившуюся лишь в январе 2026 года, заменили на более крупную. На старой, помимо полного имени актера и дат его рождения и смерти, была надпись «Much Loved – Friend» («Горячо любимый друг»), отсылающая к легендарному ситкому.

Теперь надпись изменили. В верхней части новой таблички выгравировано «Покойся», а в нижней — «Мы любим тебя всем сердцем».

Причины замены мемориальной таблички пока неизвестны.

Напомним, что известный американский актёр Мэттью Перри, звезда сериала «Друзья», скончался в возрасте 54 лет.

По делу о смерти актёра Мэттью Перри суд в Лос-Анджелесе вынес приговор одному из ключевых фигурантов — консультанту Эрику Флемингу, который поставлял кетамин перед трагедией.

