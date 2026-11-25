对于数百万粉丝而言，马修·佩里将永远是经典美剧《老友记》中的钱德勒·宾——那个以独树一帜的讽刺、笨拙的笑话和自嘲著称的角色。 然而，对于他的亲人来说，这位演员远不止是一位热门情景喜剧的明星。

这位好莱坞演员去世三年后，他的墓碑上的纪念铭牌被更换了。特别是，铭牌上象征性地致敬《老友记》的文字已被移除。

马修·佩里如今的墓地是什么样子的

该刊记者走访了位于好莱坞山上的森林草坪纪念公园（Forest Lawn Memorial Park）——这位演员的安息之地，并注意到了一些变化。



原先那块于2026年1月才安装的纪念牌已被一块更大的替换。 旧铭牌上除了演员的全名及其生卒日期外，还刻有“Much Loved – Friend”（“深受爱戴的朋友”）的字样，这正是对那部传奇情景喜剧的致敬。

如今，铭文已发生变更。新铭牌的上部镌刻着“安息”，下部则写着“我们全心全意爱你”。

目前尚不清楚更换纪念牌的原因。

回顾此前报道，著名美国演员马修·佩里——电视剧《老友记》的主演——于54岁时去世。

关于演员马修·佩里死亡一案，洛杉矶法院已对其中一名关键涉案人员——顾问埃里克·弗莱明作出判决，该人在悲剧发生前曾向佩里提供氯胺酮。

