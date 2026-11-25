Dla milionów fanów Matthew Perry na zawsze pozostanie Chandlerem Bingiem z kultowego serialu „Przyjaciele” – bohaterem o niepowtarzalnym sarkazmie, niezręcznych żartach i autoironii. Jednocześnie dla jego bliskich aktor był kimś znacznie większym niż tylko gwiazdą popularnego serialu komediowego.

Trzy lata po śmierci hollywoodzkiego aktora na jego grobie wymieniono tablicę pamiątkową. W szczególności usunięto z niej symboliczne nawiązanie do serialu „Przyjaciele”.

Jak obecnie wygląda grób Matthew Perry’ego

Dziennikarze magazynu odwiedzili cmentarz Forest Lawn Memorial Park na Wzgórzach Hollywoodzkich, gdzie pochowany jest aktor, i zauważyli zmiany.



Poprzednią tablicę pamiątkową, która pojawiła się dopiero w styczniu 2026 roku, zastąpiono większą. Na starej, oprócz pełnego imienia i nazwiska aktora oraz dat jego urodzin i śmierci, widniał napis „Much Loved – Friend” („Gorąco kochany przyjaciel”), nawiązujący do legendarnego serialu komediowego.

Teraz napis został zmieniony. W górnej części nowej tablicy wyryto „Spoczywaj w pokoju”, a w dolnej – „Kochamy cię z całego serca”.

Przyczyny wymiany tablicy pamiątkowej nie są na razie znane.

Przypomnijmy, że znany amerykański aktor Matthew Perry, gwiazda serialu „Przyjaciele”, zmarł w wieku 54 lat.

W sprawie śmierci aktora Matthew Perry’ego sąd w Los Angeles wydał wyrok wobec jednej z kluczowych postaci – konsultanta Erica Fleminga, który dostarczał ketaminę przed tragedią.

