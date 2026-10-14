W Izraelu premier Binjamin Netanjahu oświadczył w środę, 14 października 2026 roku, że nie popiera prewencyjnego uderzenia na Iran przed wyborami zaplanowanymi na 27 października. Powiedział to w wywiadzie dla izraelskiego radia wojskowego, jak podaje The Hindu, powołując się na Reuters.

Pytanie o możliwe uderzenie

Pytanie dotyczyło możliwości prewencyjnego uderzenia oraz oskarżeń ze strony jego politycznych rywali, którzy twierdzili, że premier rzekomo dąży do konfrontacji wojskowej przed wyborami.

W odpowiedzi Netanjahu powiedział, że taki krok nie jest ani dogodny, ani dobry.

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Ostrzeżenie dla Teheranu

Jednocześnie premier Izraela ostrzegł Teheran oraz powiązane z nim siły przed uderzeniami na Izrael.

Na opublikowanej wraz z materiałem fotografii AP widać, jak w Jerozolimie 14 października pracownicy instalują przedwyborczy billboard partii Likud.

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