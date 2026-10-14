Археологи, работающие в Большом Зимбабве на юго-востоке Зимбабве, нашли фрагменты нефритово-зелёной китайской посуды. Керамика в стиле лунцюаньского селадона свидетельствует о дальних торговых связях средневекового африканского центра, сообщает Live Science.

Редкая китайская керамика

Исследователи обнаружили осколки посуды на склоне в пределах археологического комплекса. Глянцевая поверхность черепка указывает на то, что изделие обжигали при очень высокой температуре. По данным издания, в то время такой технологии достигли только в Китае. Лунцюаньский селадон начали производить в восточном Китае примерно с 950 года.

Руководитель раскопок, археолог Оксфордского университета Шадрек Чирику́ре, отметил, что китайскую керамику находят в разных частях Большого Зимбабве, но в небольшом количестве. По его мнению, эти предметы могли быть редкими и высокоценными экзотическими изделиями, которыми пользовалась элита.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сеть обмена

Большое Зимбабве было столицей древнего государства, возникшего на юго-востоке Африки около 1000 года. Государство процветало с XI по меньшей мере до XV века. Его население не оставило письменной истории, однако раскопки дают новые сведения о ремёслах, ритуальной каменной резьбе и торговых контактах этой цивилизации.

Ранее на памятнике также находили стеклянные изделия, прибывшие морскими путями из Юго-Восточной Азии, Индии и Ближнего Востока. По словам Чирику́ре, расстояние от Индии или Шри-Ланки до Большого Зимбабве составляет не менее 8 тысяч километров. Купцы пересекали Индийский океан, используя ветры муссонных циклов.

Среди других свидетельств дальних обменов — металлические предметы с территории современной Демократической Республики Конго, расположенной примерно в 2 тысячах километров. Жители Большого Зимбабве также получали медь и олово с территории современной Южно-Африканской Республики, более чем за 500 километров. Химический анализ костей крупного рогатого скота показал, что некоторых животных обменивали на расстоянии около 140 километров.

Читай нас в