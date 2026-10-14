У Великому Зімбабве знайшли фрагменти китайського селадону — Live Science

Археологи, які працюють у Великому Зімбабве на південному сході Зімбабве, знайшли фрагменти нефритово-зеленого китайського посуду. Кераміка стилю лунцюаньський селадон свідчить про далекі торговельні зв’язки середньовічного африканського центру, повідомляє Live Science.

Рідкісна китайська кераміка

Дослідники виявили уламки посуду на схилі в межах археологічного комплексу. Глянцева поверхня черепка вказує, що виріб випалювали за дуже високої температури. За даними видання, на той час такої технології досягли лише в Китаї. Лунцюаньський селадон почали виготовляти у східному Китаї приблизно від 950 року.

Керівник розкопок, археолог Оксфордського університету Шадрек Чірікуре, зазначив, що китайську кераміку знаходять у різних частинах Великого Зімбабве, але в невеликій кількості. На його думку, ці предмети могли бути рідкісними й високоцінними екзотичними виробами, якими користувалася еліта.

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Мережа обміну

Велике Зімбабве було столицею давньої держави, що виникла на південному сході Африки близько 1000 року. Держава процвітала з XI щонайменше до XV століття. Її населення не залишило писемної історії, однак розкопки дають нові відомості про ремесла, ритуальні кам’яні різьблення та торговельні контакти цієї цивілізації.

Раніше на пам’ятці також знаходили скляні вироби, які прибули морськими шляхами з Південно-Східної Азії, Індії та Близького Сходу. За словами Чірікуре, відстань від Індії або Шрі-Ланки до Великого Зімбабве становить щонайменше 8 тисяч кілометрів. Купці перетинали Індійський океан, використовуючи вітри мусонних циклів.

Серед інших свідчень далеких обмінів — металеві предмети з території сучасної Демократичної Республіки Конго, що розташована приблизно за 2 тисячі кілометрів. Мешканці Великого Зімбабве також отримували мідь і олово з території сучасної Південно-Африканської Республіки, більш ніж за 500 кілометрів. Хімічний аналіз кісток великої рогатої худоби показав, що деяких тварин обмінювали на відстані близько 140 кілометрів.

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