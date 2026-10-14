Archeolodzy pracujący w Wielkim Zimbabwe w południowo-wschodniej części Zimbabwe znaleźli fragmenty nefrytowozielonych chińskich naczyń. Ceramika w stylu seladonu Longquan świadczy o dalekosiężnych powiązaniach handlowych średniowiecznego afrykańskiego ośrodka, podaje Live Science.

Rzadka chińska ceramika

Badacze odkryli fragmenty naczyń na zboczu w obrębie kompleksu archeologicznego. Błyszcząca powierzchnia skorupy wskazuje, że przedmiot wypalono w bardzo wysokiej temperaturze. Według publikacji, w tamtym czasie taką technologię osiągnięto wyłącznie w Chinach. Seladon Longquan zaczęto wytwarzać we wschodnich Chinach około 950 roku.

Kierownik wykopalisk, archeolog Uniwersytetu Oksfordzkiego Shadreck Chirikure, zaznaczył, że chińską ceramikę znajduje się w różnych częściach Wielkiego Zimbabwe, lecz w niewielkich ilościach. Jego zdaniem przedmioty te mogły być rzadkimi i bardzo cennymi egzotycznymi wyrobami, z których korzystały elity.

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Sieć wymiany

Wielkie Zimbabwe było stolicą starożytnego państwa, które powstało w południowo-wschodniej Afryce około 1000 roku. Państwo prosperowało od XI do co najmniej XV wieku. Jego ludność nie pozostawiła pisanej historii, jednak wykopaliska dostarczają nowych informacji o rzemiośle, rytualnych kamiennych rzeźbach i kontaktach handlowych tej cywilizacji.

Wcześniej na stanowisku znajdowano również wyroby szklane, które przybyły drogą morską z Azji Południowo-Wschodniej, Indii i Bliskiego Wschodu. Według Chirikurego odległość z Indii lub Sri Lanki do Wielkiego Zimbabwe wynosi co najmniej 8 tysięcy kilometrów. Kupcy przeprawiali się przez Ocean Indyjski, wykorzystując wiatry cykli monsunowych.

Wśród innych dowodów dalekosiężnej wymiany są metalowe przedmioty z terytorium współczesnej Demokratycznej Republiki Konga, położonej około 2 tysiące kilometrów dalej. Mieszkańcy Wielkiego Zimbabwe pozyskiwali również miedź i cynę z terytorium współczesnej Republiki Południowej Afryki, oddalonej o ponad 500 kilometrów. Analiza chemiczna kości bydła wykazała, że niektóre zwierzęta wymieniano na odległości około 140 kilometrów.

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