大津巴布韦发现中国青瓷碎片——Live Science

在津巴布韦东南部大津巴布韦遗址工作的考古学家发现了玉绿色中国器皿的碎片。龙泉青瓷风格的陶瓷表明，这一中世纪非洲中心曾拥有远距离贸易联系，Live Science报道。

罕见的中国陶瓷

研究人员在考古遗址群范围内的一处斜坡上发现了器皿碎片。瓷片光亮的表面表明，该器物曾在极高温度下烧制。据该媒体报道，当时只有中国掌握了这种技术。龙泉青瓷约从950年起在中国东部开始生产。

发掘负责人、牛津大学考古学家沙德雷克·奇里库雷指出，在大津巴布韦的不同区域都发现过中国陶瓷，但数量很少。他认为，这些物品可能是稀有且价值很高、由精英阶层使用的异域制品。

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交换网络

大津巴布韦是一个约于1000年在非洲东南部兴起的古代国家的首都。该国从11世纪繁荣至至少15世纪。其居民没有留下文字历史，但考古发掘正提供有关这一文明的手工艺、仪式性石雕和贸易联系的新信息。

此前，该遗址还发现了经海路从东南亚、印度和中东运来的玻璃制品。奇里库雷表示，从印度或斯里兰卡到大津巴布韦的距离至少为8000公里。商人利用季风周期的风穿越印度洋。

其他远距离交换的证据包括来自今刚果民主共和国境内的金属物品，该地区距离约2000公里。大津巴布韦居民还从距离超过500公里的今南非共和国境内获得铜和锡。对牛骨进行的化学分析显示，一些动物的交换距离约为140公里。

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