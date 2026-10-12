Папа Лев XIV скасував аудієнції до 20 жовтня через операцію — Interia

У Ватикані папа Лев XIV скасував усі аудієнції до 20 жовтня через заплановане хірургічне втручання. Як повідомляє Interia, під час контрольних обстежень у понтифіка виявили невеликий локалізований вузлик у легені.

Заплановане втручання

Папа заявив, що зміну виявили на дуже ранньому етапі та вона добре локалізована. За рекомендацією лікарів він вирішив провести операцію для її видалення. Втручання заплановане на найближчі дні.

Ватиканське пресбюро повідомило, що Лев XIV має прибути до римської поліклініки Джемеллі пізно вранці у вівторок. Точну дату операції Святий Престол не уточнив.

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Госпіталізація триватиме близько тижня

Речник Святого Престолу Маттео Бруні заявив, що операцію планують провести в перші дні наступного тижня. За його словами, очікувана тривалість госпіталізації після процедури становитиме приблизно тиждень.

Раніше Ватикан оголосив про намір Лева XIV відвідати Уругвай, Аргентину та Перу з 6 до 17 листопада. Чи збережеться цей графік після операції, наразі не повідомляли.

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