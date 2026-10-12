В Ватикане папа Лев XIV отменил все аудиенции до 20 октября из-за запланированного хирургического вмешательства. Как сообщает Interia, во время контрольных обследований у понтифика обнаружили небольшой локализованный узел в лёгком.

Запланированное вмешательство

Папа заявил, что изменение выявили на очень ранней стадии и оно хорошо локализовано. По рекомендации врачей он решил провести операцию по его удалению. Вмешательство запланировано на ближайшие дни.

Пресс-служба Ватикана сообщила, что Лев XIV должен прибыть в римскую поликлинику Джемелли поздним утром во вторник. Точную дату операции Святой Престол не уточнил.

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Госпитализация продлится около недели

Представитель Святого Престола Маттео Бруни заявил, что операцию планируют провести в первые дни следующей недели. По его словам, ожидаемая продолжительность госпитализации после процедуры составит примерно неделю.

Ранее Ватикан объявил о намерении Льва XIV посетить Уругвай, Аргентину и Перу с 6 по 17 ноября. Сообщений о том, сохранится ли этот график после операции, пока не поступало.

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