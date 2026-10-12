W Watykanie papież Leon XIV odwołał wszystkie audiencje do 20 października z powodu planowanego zabiegu chirurgicznego. Jak podaje Interia, podczas badań kontrolnych u papieża wykryto niewielki, zlokalizowany guzek w płucu.

Planowany zabieg

Papież oświadczył, że zmianę wykryto na bardzo wczesnym etapie i jest ona dobrze zlokalizowana. Zgodnie z zaleceniem lekarzy zdecydował się na operację w celu jej usunięcia. Zabieg zaplanowano na najbliższe dni.

Biuro prasowe Watykanu poinformowało, że Leon XIV ma przybyć do rzymskiej Polikliniki Gemelli późnym rankiem we wtorek. Stolica Apostolska nie sprecyzowała dokładnej daty operacji.

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Hospitalizacja potrwa około tygodnia

Rzecznik Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni oświadczył, że operację planuje się przeprowadzić w pierwszych dniach przyszłego tygodnia. Według niego przewidywany czas hospitalizacji po zabiegu wyniesie około tygodnia.

Wcześniej Watykan ogłosił zamiar Leona XIV odwiedzenia Urugwaju, Argentyny i Peru od 6 do 17 listopada. Nie poinformowano dotąd, czy harmonogram ten zostanie utrzymany po operacji.

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