Венеційська комісія допустила присягу суддів трибуналу без президента — RMF24

У Польщі Венеційська комісія допустила, що судді Конституційного трибуналу можуть скласти присягу без фізичної присутності президента, якщо процедуру проведуть у належній формі та засвідчать нотаріальним актом, поданим главі держави. Про це повідомляє RMF24.

Умови процедури

Такий варіант, за рекомендацією комісії, може застосовуватися, якщо президент відмовляється прийняти присягу судді або затягує проведення церемонії. Венеційська комісія також вказала на потребу гарантувати, щоб президент невідкладно приймав присягу в суддів Конституційного трибуналу, обраних Сеймом, і не претендував на право перевіряти їхнє обрання.

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Суперечка навколо шести суддів

Спір стосується шістьох суддів Конституційного трибуналу, яких Сейм обрав 13 березня. Президент Кароль Навроцький прийняв присягу лише у Даріуша Шостека та Магдалени Бентковської. Щодо чотирьох інших він вважав, що не було дотримано процедурних вимог.

Правляча коаліція та міністр юстиції Вальдемар Журек наполягають, що президент не може вибірково оцінювати рішення Сейму. Четверо суддів склали присягу в Сеймі й передали письмові тексти присяги до канцелярії президента. Водночас голова Конституційного трибуналу Богдан Свєнчковський не допустив їх до виконання обов’язків, пославшись на відсутність інформації від президента про прийняття присяги.

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