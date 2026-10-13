Інфляція в Аргентині у вересні прискорилася до 1,9% — Buenos Aires Times

В Аргентині інфляція у вересні становила 1,9% після 1,7% у серпні, а річний показник сягнув 33,4%. Від початку року споживчі ціни зросли на 23,6%, повідомляє Buenos Aires Times з посиланням на дані національного статистичного бюро INDEC.

Динаміка цін

Вересневий показник був на 0,2 відсоткового пункту вищим, ніж у серпні. Загалом інфляція в країні сповільнювалася з квітня, однак у липні місячний темп зріс до 2,1%. Уряд президента Хав'єра Мілея прагне утримувати щомісячну інфляцію нижче 2%.

Базова інфляція, яка не враховує регульовані та сезонні ціни, у вересні знизилася до 1,7% проти 1,8% місяцем раніше. Опитування ринкових очікувань Центрального банку прогнозувало інфляцію на рівні 1,9% у вересні та 30,3% у річному вимірі наприкінці 2026 року.

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Найдорожчі категорії

Із 12 категорій, які відстежує INDEC, у п'яти зростання цін перевищило загальний індекс. Найбільше подорожчали житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива — на 3,1%. Ціни на освіту зросли на 3%, послуги зв'язку — на 2,5%, охорону здоров'я — на 2,4%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 2% і стали найбільшим чинником зростання цін у більшості регіонів. У Великому Буенос-Айресі найбільший вплив на індекс мали витрати на житло та комунальні послуги. Найменше зростання зафіксували в категорії ресторанів і готелів — 1,1%.

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