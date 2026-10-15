Президент Трамп заявив, що просив Катар позичити Boeing 747 — The Hill

Президент США Дональд Трамп під час мітингу в Буллхед-Сіті, штат Аризона, заявив, що спершу звернувся до еміра Катару з проханням тимчасово позичити один із літаків Boeing 747 для використання як президентський борт Air Force One. Про це повідомляє The Hill.

Розмова з еміром Катару

За словами Трампа, він попросив еміра дозволити США та американським Повітряним силам користуватися катарським Boeing 747, доки країна очікує на нові літаки. Президент стверджує, що у відповідь емір запропонував не лише надати борт у користування, а й передати його Сполученим Штатам.

Трамп також розкритикував висвітлення цієї історії медіа та наголосив, що приймає літак від імені США. Він порівняв це з ситуацією у гольфі, коли гравець дякує за надану перевагу.

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Перехідний президентський борт

Катарський літак Повітряні сили США позначили як VC-25B. Його планують використовувати як перехідний борт між Boeing 747-200, що перебувають в експлуатації понад 20 років, і двома новими літаками Boeing, які, як очікується, будуть готові у 2028 році.

Видання зазначає, що Трамп представив новий літак улітку. Раніше цього року катарський борт опинився в центрі суперечок після того, як Трампа непублічно пересадили з нього через безпекові побоювання, пов’язані з погрозами Ірану.

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