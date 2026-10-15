Prezydent USA Donald Trump podczas wiecu w Bullhead City w Arizonie powiedział, że najpierw zwrócił się do emira Kataru z prośbą o tymczasowe pożyczenie jednego z samolotów Boeing 747 do wykorzystania jako prezydencki Air Force One. Informuje o tym The Hill.

Rozmowa z emirem Kataru

Według Trumpa poprosił emira, aby pozwolił Stanom Zjednoczonym i amerykańskim Siłom Powietrznym korzystać z katarskiego Boeinga 747, dopóki kraj czeka na nowe samoloty. Prezydent twierdzi, że w odpowiedzi emir zaproponował nie tylko udostępnienie samolotu, lecz także przekazanie go Stanom Zjednoczonym.

Trump skrytykował również relacjonowanie tej historii przez media i podkreślił, że przyjmuje samolot w imieniu Stanów Zjednoczonych. Porównał to do sytuacji w golfie, gdy gracz dziękuje za przyznaną przewagę.

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Przejściowy samolot prezydencki

Katarski samolot został oznaczony przez Siły Powietrzne USA jako VC-25B. Ma być wykorzystywany jako przejściowy samolot między Boeingami 747-200, które są eksploatowane od ponad 20 lat, a dwoma nowymi samolotami Boeinga, które mają być gotowe w 2028 roku.

Wydanie zaznacza, że Trump zaprezentował nowy samolot latem. Wcześniej w tym roku katarski samolot znalazł się w centrum kontrowersji po tym, jak Trump został z niego niepublicznie przeniesiony z powodu obaw o bezpieczeństwo związanych z groźbami ze strony Iranu.

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