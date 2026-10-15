Президент США Дональд Трамп во время митинга в Буллхед-Сити, штат Аризона, заявил, что сначала обратился к эмиру Катара с просьбой временно одолжить один из самолётов Boeing 747 для использования в качестве президентского борта Air Force One. Об этом сообщает The Hill.

Разговор с эмиром Катара

По словам Трампа, он попросил эмира разрешить Соединённым Штатам и американским Военно-воздушным силам пользоваться катарским Boeing 747, пока страна ожидает новые самолёты. Президент утверждает, что в ответ эмир предложил не только предоставить борт в пользование, но и передать его Соединённым Штатам.

Трамп также раскритиковал освещение этой истории в СМИ и подчеркнул, что принимает самолёт от имени Соединённых Штатов. Он сравнил это с ситуацией в гольфе, когда игрок благодарит за предоставленное преимущество.

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Переходный президентский борт

Катарский самолёт был обозначен ВВС США как VC-25B. Его планируют использовать как переходный борт между Boeing 747-200, которые находятся в эксплуатации более 20 лет, и двумя новыми самолётами Boeing, которые, как ожидается, будут готовы в 2028 году.

Издание отмечает, что Трамп представил новый самолёт летом. Ранее в этом году катарский борт оказался в центре споров после того, как Трампа непублично пересадили с него из-за опасений по поводу безопасности, связанных с угрозами со стороны Ирана.

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