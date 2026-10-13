В Аргентине инфляция в сентябре составила 1,9% после 1,7% в августе, а годовой показатель достиг 33,4%. С начала года потребительские цены выросли на 23,6%, сообщает Buenos Aires Times со ссылкой на данные национального статистического бюро INDEC.

Динамика цен

Сентябрьский показатель был на 0,2 процентного пункта выше, чем в августе. В целом инфляция в стране замедлялась с апреля, однако в июле месячный темп вырос до 2,1%. Правительство президента Хавьера Милея стремится удерживать месячную инфляцию ниже 2%.

Базовая инфляция, не учитывающая регулируемые и сезонные цены, в сентябре снизилась до 1,7% против 1,8% месяцем ранее. Опрос рыночных ожиданий Центрального банка прогнозировал инфляцию на уровне 1,9% в сентябре и 30,3% в годовом выражении в конце 2026 года.

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Самые дорогие категории

Из 12 категорий, которые отслеживает INDEC, в пяти рост цен превысил общий индекс. Больше всего подорожали жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива — на 3,1%. Цены на образование выросли на 3%, услуги связи — на 2,5%, здравоохранение — на 2,4%.

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 2% и стали крупнейшим фактором роста цен в большинстве регионов. В Большом Буэнос-Айресе наибольшее влияние на индекс оказали расходы на жилье и коммунальные услуги. Наименьший рост зафиксирован в категории ресторанов и гостиниц — 1,1%.

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