30 сентября Армия США заключила с компанией Anduril Industries пятилетний контракт с потенциальной стоимостью до $1,8 млрд, чтобы перевести новую систему управления войсками Next Generation Command and Control (NGC2) от экспериментов к развертыванию. Как сообщает Defense News, первоначальное финансирование составляет $162,8 млн на дальнейшую работу над общей программной основой NGC2. Соглашение содержит опционы, которые могут увеличить его стоимость до $1,8 млрд.

Расширение на I корпус

Армия начинает внедрять программное обеспечение в I корпусе, который командует американскими военнослужащими в Индо-Тихоокеанском регионе. Система должна позволить технологиям, вооружению, сенсорам, устройствам и приложениям всех подразделений работать в одной сети и ускорить принятие решений на поле боя.

Расширение NGC2 на I корпус также позволит проверить, как системы смогут подключаться к единой сети на расстоянии тысяч километров и в условиях прерывистой или ухудшенной связи. Армия США и Anduril планируют оценить передачу информации между системами в различных средах.

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Испытания программного обеспечения

Anduril ранее разработала прототип NGC2 для 4-й пехотной дивизии, используя собственную операционную систему Lattice на основе искусственного интеллекта. Над общей программной основой также работали Palantir, Raft и Striveworks.

В мае Anduril развернула NGC2 в Форт-Карсоне и Пиньон-Каньоне. В испытаниях задействовали более 160 тактических периферийных компьютеров, свыше 2 500 устройств и 40 приложений; систему тестировали в условиях имитированных кибератак и электромагнитных атак. После совместных учений в Форт-Ирвине два месяца спустя армия заявила, что система управления войсками готова к масштабированию.

NGC2 должна заменить систему управления первого поколения, которую армия использует для управления огнем, логистикой и воздушным пространством на поле боя.

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