30 września Armia USA zawarła z firmą Anduril Industries pięcioletni kontrakt o potencjalnej wartości do 1,8 mld dolarów, aby przeprowadzić nowy system dowodzenia Next Generation Command and Control (NGC2) z fazy eksperymentów do wdrożenia. Jak podaje Defense News, początkowe finansowanie wynosi 162,8 mln dolarów na dalsze prace nad wspólną podstawą programową NGC2. Umowa zawiera opcje, które mogą zwiększyć jej wartość do 1,8 mld dolarów.

Rozszerzenie na I Korpus

Armia zaczyna wdrażać oprogramowanie w I Korpusie, który dowodzi amerykańskimi żołnierzami w regionie Indo-Pacyfiku. System ma umożliwić technologiom, uzbrojeniu, sensorom, urządzeniom i aplikacjom wszystkich jednostek działanie w jednej sieci oraz przyspieszyć podejmowanie decyzji na polu walki.

Rozszerzenie NGC2 na I Korpus umożliwi także sprawdzenie, w jaki sposób systemy będą mogły łączyć się z jedną siecią na odległość tysięcy kilometrów oraz w warunkach przerywanej lub pogorszonej łączności. Armia USA i Anduril planują ocenić przekazywanie informacji między systemami w różnych środowiskach.

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Testowanie oprogramowania

Anduril wcześniej opracowała prototyp NGC2 dla 4. Dywizji Piechoty, wykorzystując własny system operacyjny Lattice oparty na sztucznej inteligencji. Nad wspólną podstawą programową pracowały również Palantir, Raft i Striveworks.

W maju Anduril wdrożyła NGC2 w Fort Carson i Piñon Canyon. W testach wykorzystano ponad 160 taktycznych komputerów brzegowych, ponad 2 500 urządzeń i 40 aplikacji; system testowano w warunkach symulowanych cyberataków i ataków elektromagnetycznych. Po wspólnych ćwiczeniach w Fort Irwin dwa miesiące później armia oświadczyła, że system dowodzenia jest gotowy do skalowania.

NGC2 ma zastąpić system dowodzenia pierwszej generacji, którego armia używa do zarządzania ogniem, logistyką i przestrzenią powietrzną na polu walki.

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