Dwie samice tego krytycznie zagrożonego gatunku — Ratu i jej córka Delilah — są w ciąży w ośrodku ochrony nosorożców sumatrzańskich w Way Kambas w Indonezji. Indonezyjskie Ministerstwo Leśnictwa oraz organizacja pozarządowa Yayasan Badak Indonesia, która zarządza ośrodkiem, ogłosiły to 3 października. Oba młode są oczekiwane około maja 2027 roku, podaje Mongabay.

Dwa przyszłe młode

Ratu, którą schwytano na wolności na Sumatrze w 2005 roku, nosi czwarte młode samca Andalasa. Jeśli młode urodzi się zdrowe, Ratu stanie się pierwszą znaną samicą nosorożca sumatrzańskiego, która urodziła czworo młodych. Dotychczasowy rekord wynosił trzy młode i należał do samicy z zoo w Cincinnati w USA.

Delilah urodziła się w ośrodku Way Kambas w 2016 roku jako potomstwo Ratu i Andalasa. Nosi drugie młode samca Harapana. Andalas i Harapan są rodzonymi braćmi, urodzonymi w zoo w Cincinnati odpowiednio w 2001 i 2007 roku. Harapan jest zatem stryjem przyszłego młodego Delilah.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ograniczona różnorodność genetyczna

W programie hodowlanym w Indonezji utrzymywanych jest 11 nosorożców sumatrzańskich — są to wszystkie osobniki tego gatunku żyjące w niewoli na świecie. Wszystkie samce w programie są spokrewnione. Specjaliści ośrodka starają się łączyć zwierzęta najmniej ze sobą spokrewnione, jednak wybór jest ograniczony niewielką liczbą nosorożców znajdujących się pod opieką ludzi. Weterynarze będą nadal intensywnie monitorować stan Ratu i Delilah aż do porodu.

Według oceny Grupy Specjalistów ds. Azjatyckich Nosorożców IUCN, w indonezyjskiej przyrodzie pozostało od 34 do 47 nosorożców sumatrzańskich. Żyją one w kilku izolowanych grupach, a największa zdolna do przetrwania populacja znajduje się, jak się uważa, w ekosystemie Leuser na północy Sumatry. Z powodu fragmentacji siedlisk samotnie żyjącym samcom i samicom coraz trudniej jest spotykać się w celu rozmnażania.

Ciąże Ratu i Delilah trwają już około ośmiu miesięcy. Ciąża u nosorożców sumatrzańskich trwa zwykle około 15–16 miesięcy, a młode mogą pozostawać zależne od matek przez okres do dwóch lat. Od rozpoczęcia programu hodowlanego w 1984 roku w ośrodku urodziło się pięć młodych, a ostatnie w 2023 roku.

Czytaj nas na