两头苏门答腊犀牛在印度尼西亚怀孕 — Mongabay

在印度尼西亚韦甘巴斯的苏门答腊犀牛保护中心，这一极危物种的两头雌性犀牛——拉图及其女儿德莱拉——已经怀孕。印度尼西亚林业部和管理该中心的非政府组织Yayasan Badak Indonesia于10月3日宣布了这一消息。据Mongabay报道，两头幼崽预计都将在2027年5月前后出生。

即将迎来两头新成员

拉图于2005年在苏门答腊岛野外被捕获，目前怀着雄性犀牛安达拉斯的第四头幼崽。如果幼崽健康出生，拉图将成为已知首头产下四头幼崽的苏门答腊雌犀牛。此前的纪录是三头幼崽，由美国辛辛那提动物园的一头雌犀牛保持。

德莱拉于2016年在韦甘巴斯中心出生，其父母为拉图和安达拉斯。她正怀着雄性犀牛哈拉潘的第二头幼崽。安达拉斯和哈拉潘是同父同母的兄弟，分别于2001年和2007年出生在辛辛那提动物园。因此，哈拉潘是德莱拉未来幼崽的父系叔叔。

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有限的遗传多样性

印度尼西亚的繁殖计划饲养着11头苏门答腊犀牛——这是全世界圈养的该物种全部个体。计划中的所有雄性犀牛都存在亲缘关系。该中心的专家试图配对亲缘关系最远的动物，但由于在人类照护下的犀牛数量很少，选择受到限制。兽医将继续密切观察拉图和德莱拉的状况，直至它们分娩。

根据世界自然保护联盟亚洲犀牛专家组的评估，印度尼西亚野外仅剩34至47头苏门答腊犀牛。它们生活在数个彼此隔离的群体中，而最大的可存续种群被认为位于苏门答腊岛北部的勒塞尔生态系统。由于栖息地破碎化，独居的雄性和雌性犀牛越来越难以相遇并繁殖。

拉图和德莱拉的妊娠已持续约八个月。苏门答腊犀牛的妊娠期通常约为15至16个月，幼崽可能会依赖母亲长达两年。自繁殖计划于1984年启动以来，该中心已出生五头幼崽，最近一头出生于2023年。

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