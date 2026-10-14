Две самки этого вида, находящегося под критической угрозой исчезновения, — Рату и ее дочь Делайла — беременны в центре сохранения суматранских носорогов в Вей-Камбасе, Индонезия. Министерство лесного хозяйства Индонезии и неправительственная организация Yayasan Badak Indonesia, управляющая центром, объявили об этом 3 октября. Оба детеныша ожидаются примерно в мае 2027 года, сообщает Mongabay.

Два будущих пополнения

Рату, которую поймали в дикой природе на Суматре в 2005 году, вынашивает четвертого детеныша от самца Андаласа. Если детеныш родится здоровым, Рату станет первой известной самкой суматранского носорога, родившей четырех детенышей. До сих пор рекорд составлял три детеныша — он принадлежал самке из зоопарка Цинциннати в США.

Делайла родилась в центре Вей-Камбас в 2016 году от Рату и Андаласа. Она вынашивает второго детеныша от Харапана. Андалас и Харапан — родные братья, родившиеся в зоопарке Цинциннати в 2001 и 2007 годах соответственно. Таким образом, Харапан является дядей по отцовской линии будущего детеныша Делайлы.

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Ограниченное генетическое разнообразие

В программе разведения в Индонезии содержатся 11 суматранских носорогов — это все представители вида, живущие в неволе в мире. Все самцы программы состоят в родстве. Специалисты центра стараются объединять наименее родственных животных, однако выбор ограничен небольшим числом носорогов, находящихся под опекой людей. Ветеринары продолжат интенсивно наблюдать за состоянием Рату и Делайлы до родов.

По оценке Группы специалистов МСОП по азиатским носорогам, в дикой природе Индонезии осталось от 34 до 47 суматранских носорогов. Они живут несколькими изолированными группами, а крупнейшая жизнеспособная популяция, как считается, находится в экосистеме Леусер на севере Суматры. Из-за фрагментации среды самцам и самкам, ведущим одиночный образ жизни, становится все труднее встречаться для размножения.

Беременности Рату и Делайлы уже длятся около восьми месяцев. Беременность у суматранских носорогов обычно продолжается примерно 15–16 месяцев, а детеныши могут зависеть от матерей до двух лет. С начала программы разведения в 1984 году в центре родились пять детенышей, последний — в 2023 году.

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