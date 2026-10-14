В Індонезії вагітні дві суматранські носороги — Mongabay

У центрі збереження суматранських носорогів у Вей-Камбасі в Індонезії вагітні дві самиці цього критично зникаючого виду — Рату та її донька Делайла. Міністерство лісового господарства Індонезії і неурядова організація Yayasan Badak Indonesia, яка управляє центром, оголосили про це 3 жовтня. Обидва дитинчата очікуються приблизно у травні 2027 року, повідомляє Mongabay.

Два майбутні поповнення

Рату, яку виловили в дикій природі на Суматрі у 2005 році, виношує четверте дитинча від самця Андаласа. Якщо дитинча народиться здоровим, Рату стане першою відомою суматранською носорогицею, що народила чотирьох дитинчат. Досі рекорд становив три дитинчати — його мала самиця із зоопарку Цинциннаті у США.

Делайла народилася у центрі Вей-Камбас у 2016 році від Рату та Андаласа. Вона виношує друге дитинча від Харапана. Андалас і Харапан — повнорідні брати, народжені в зоопарку Цинциннаті у 2001 та 2007 роках відповідно. Отже, Харапан є дядьком по батькові майбутнього дитинчати Делайли.

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Обмежене генетичне різноманіття

У програмі розведення в Індонезії утримують 11 суматранських носорогів — це всі представники виду в неволі у світі. Усі самці програми споріднені. Фахівці центру намагаються поєднувати найменш споріднених тварин, однак вибір обмежений малою кількістю носорогів під опікою людей. Ветеринари продовжать інтенсивно спостерігати за станом Рату й Делайли до пологів.

За оцінкою Групи фахівців з азійських носорогів МСОП, у дикій природі Індонезії залишилося від 34 до 47 суматранських носорогів. Вони живуть кількома ізольованими групами, а найбільша життєздатна популяція, як вважають, перебуває в екосистемі Леусер на півночі Суматри. Через фрагментацію середовища самцям і самицям, які ведуть поодинокий спосіб життя, дедалі важче зустрічатися для розмноження.

Вагітності Рату й Делайли вже тривають близько восьми місяців. Вагітність у суматранських носорогів загалом триває приблизно 15–16 місяців, а дитинчата можуть залежати від матерів до двох років. Від початку програми розведення у 1984 році в центрі народилися п'ятеро дитинчат, останнє — у 2023 році.

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