W Polsce akt oskarżenia przeciwko dwóm byłym dyrektorom pionu maklerskiego jednego z banków trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Są oni oskarżeni o oszustwo na szkodę 1308 klientów na kwotę ponad 387,6 mln zł. Poinformował o tym RMF24, powołując się na rzecznika Prokuratury Regionalnej w Łodzi Krzysztofa Kopanię.

Sprzedaż certyfikatów funduszy

Sprawa jest jednym z epizodów śledztwa Prokuratury Regionalnej w Łodzi oraz poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dotyczy wydarzeń z lat 2012–2015 związanych z dystrybucją przez bank certyfikatów czterech funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem oddziałów w całym kraju.

Według prokuratury oskarżeni zdecydowali o włączeniu banku do sprzedaży certyfikatów bez odpowiedniej weryfikacji tych produktów inwestycyjnych. Chodzi w szczególności o brak sprawdzenia rzetelności danych w materiałach reklamowych, polityki inwestycyjnej funduszy oraz aktywów bazowych. Jak twierdzi śledztwo, funkcjonariusze wiedzieli również o niskiej wiarygodności biznesowej osób zarządzających funduszami z powodu braku ich doświadczenia.

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Wersja prokuratury o piramidzie finansowej

Według Kopani nabywcy certyfikatów zostali wprowadzeni w błąd co do charakteru inwestycji. Uważali, że bank jako instytucja zaufania publicznego posiada wiarygodne informacje o oferowanych funduszach. Prokuratura oświadcza, że klientów nie poinformowano, iż wyjście z inwestycji w trakcie budowania portfela zależało od dalszej sprzedaży produktu, a środki na wykup certyfikatów miały pochodzić z wpłat innych inwestorów, a nie z zysków funduszy.

Zdaniem prokuratury taki schemat odpowiadał mechanizmowi piramidy finansowej. W maju 2016 roku banki zaprzestały sprzedaży certyfikatów, po czym fundusze przestały otrzymywać nowe środki i utraciły płynność. W 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego nakazała likwidację wszystkich czterech funduszy.

Po likwidacji funduszy w sierpniu 2025 roku inwestorzy, którzy kupowali certyfikaty za pośrednictwem banku, odzyskali jedynie część zainwestowanych środków. Łączne straty szacowane są na około 136 mln zł. Oskarżeni nie przyznali się do winy, a na ich majątku, w tym nieruchomościach, ustanowiono zabezpieczenie o wartości około 8,6 mln zł.

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