В Польше обвинительный акт в отношении двух бывших директоров брокерского подразделения одного из банков передали в Окружной суд в Варшаве. Их обвиняют в мошенничестве в ущерб 1308 клиентам на сумму более 387,6 млн злотых. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на представителя Региональной прокуратуры в Лодзи Кшиштофа Копаню.

Продажа сертификатов фондов

Дело является одним из эпизодов расследования Региональной прокуратуры в Лодзи и познаньской делегатуры Центрального антикоррупционного бюро. Оно касается событий 2012–2015 годов, связанных с распространением банком сертификатов четырех инвестиционных фондов через отделения по всей стране.

По версии прокуратуры, обвиняемые решили привлечь банк к продаже сертификатов без надлежащей проверки этих инвестиционных продуктов. Речь, в частности, идет об отсутствии проверки достоверности данных в рекламных материалах, инвестиционной политики фондов и базовых активов. Как утверждает следствие, должностные лица также знали о слабой деловой надежности лиц, управлявших фондами, из-за отсутствия у них опыта.

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Версия прокуратуры о финансовой пирамиде

По словам Копани, покупателей сертификатов ввели в заблуждение относительно характера инвестиций. Они считали, что банк как институт общественного доверия располагает надежной информацией о предлагаемых фондах. Прокуратура заявляет, что клиентов не проинформировали о том, что выход из инвестиции во время формирования портфеля зависел от дальнейшей продажи продукта, а средства на выкуп сертификатов должны были поступать от взносов других инвесторов, а не от прибыли фондов.

По мнению прокуратуры, такая схема соответствовала механизму финансовой пирамиды. В мае 2016 года банки прекратили продажу сертификатов, после чего фонды перестали получать новые средства и утратили ликвидность. В 2017 году Комиссия финансового надзора Польши распорядилась ликвидировать все четыре фонда.

После ликвидации фондов в августе 2025 года инвесторы, покупавшие сертификаты через банк, вернули лишь часть вложенных средств. Совокупный ущерб оценивается примерно в 136 млн злотых. Обвиняемые не признали вину, а на их имущество, в том числе недвижимость, наложили обеспечение на сумму около 8,6 млн злотых.

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