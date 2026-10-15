США предложили Европе разморозить часть российских активов — Financial Times

Соединенные Штаты предложили европейским странам разморозить часть заблокированных российских государственных активов и передать средства в специальный финансовый механизм под контролем Вашингтона. Эта инициатива призвана побудить Москву и Киев вернуться к мирным переговорам.

По данным издания, предложение вызвало сопротивление со стороны европейских представителей. Обеспокоенность выразили и украинские чиновники, которые ставят под сомнение целесообразность передачи контроля над российскими средствами американской стороне.

Речь идет о части примерно 260 млрд евро российских суверенных активов, замороженных в западных странах после вторжения России в 2022 году. Значительная часть этих средств находится в Европе.

Как пишет Financial Times, американские специальные посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер представили соответствующую инициативу во время недавней встречи в Майами. В переговорах принимали участие представители Украины, Франции, Германии, Великобритании, Европейского союза и НАТО.

Американская сторона рассматривает размораживание части средств как один из возможных стимулов для возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией. В то же время европейские участники обсуждения не поддержали это предложение.

Среди основных оговорок — риск потери европейскими странами контроля над активами, а также вопрос о том, не получит ли Россия фактический доступ к собственным средствам без надлежащих гарантий. Для принятия решения о размораживании активов на уровне Европейского союза требуется согласие всех 27 государств-членов.

После начала полномасштабной войны западные страны заблокировали значительные объемы резервов Центрального банка России. Европейские правительства до сих пор обсуждают, как использовать эти средства для поддержки Украины, не создавая дополнительных юридических и финансовых рисков.

В настоящее время страны «Большой семерки» согласились предоставлять Украине кредиты, погашение которых обеспечивается доходами от замороженных российских активов. Использование самого основного капитала остается гораздо более спорным вопросом.

Вашингтон также призвал Украину определить возможные направления использования средств и сотрудничать со Всемирным банком для обеспечения прозрачности и предотвращения коррупции. В то же время остается открытым вопрос, как именно будет работать предложенный финансовый механизм и какие гарантии получат его участники.

Источник: Financial Times

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