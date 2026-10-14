Зеленський хоче обговорити зі США питання Starlink і розвідки

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Президент України Володимир Зеленський заявив про намір обговорити з Дональдом Трампом та його адміністрацією питання роботи Starlink і розвідувальної підтримки.

За словами глави держави, Україна стикається з масштабними атаками та певними труднощами.

Він наголосив, що Київ розраховує на партнерство зі Сполученими Штатами й прагне зберігати його на основі чесності, чіткості та взаємної довіри.

Джерело: Sky News

Президент України ВолодимирЗеленський провів аудієнцію з королем Великої Британії Чарльзом III.

Українські переговорники запросили спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера на зустріч у Брюсселі найближчими днями. За даними джерел, у ній також має взяти участь президент України Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Україна очікує на позитивні рішення щодо підтримки від міжнародних партнерів. Зокрема, заплановані переговори з ЄС, Данією, Литвою та Великою Британією.

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