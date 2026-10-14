Зеленский хочет обсудить с США вопросы, касающиеся Starlink и разведки
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении обсудить с Дональдом Трампом и его администрацией вопросы работы Starlink и разведывательной поддержки.
По словам главы государства, Украина сталкивается с масштабными атаками и определенными трудностями.
Он подчеркнул, что Киев рассчитывает на партнерство с Соединенными Штатами и стремится поддерживать его на основе честности, ясности и взаимного доверия.
Источник: Sky News
Президент Украины Владимир Зеленский провел аудиенцию с королем Великобритании Чарльзом III.
Украинские переговорщики пригласили специальных посланников президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера на встречу в Брюсселе в ближайшие дни. По данным источников, в ней также должен принять участие президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Украина ожидает положительных решений о поддержке от международных партнеров. В частности, запланированы переговоры с ЕС, Данией, Литвой и Великобританией.