在波兰，针对某银行经纪业务部门两名前主管的起诉书已提交至华沙地区法院。他们被控欺诈1308名客户，涉案金额超过3.876亿兹罗提。RMF24报道称，消息援引了罗兹地区检察院发言人克日什托夫·科帕尼亚的话。

出售基金份额凭证

该案是罗兹地区检察院和中央反腐败局波兹南代表处调查的案件之一。调查涉及2012年至2015年的事件，当时该银行通过全国各地的分行销售四只投资基金的份额凭证。

据检方称，被告决定让银行参与销售这些凭证，但未对这些投资产品进行适当审查。其中尤其包括未核实广告材料中数据的真实性、基金的投资政策以及基础资产。调查称，这些官员还因基金管理人缺乏经验，知晓其商业信誉不佳。

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检方关于金融金字塔的说法

科帕尼亚表示，凭证购买者被误导了投资的性质。他们认为，作为一家受公众信赖的机构，银行掌握有关所提供基金的可靠信息。检方称，客户没有被告知，在投资组合形成期间退出投资取决于该产品的后续销售，而赎回凭证的资金将来自其他投资者的缴款，而非基金的利润。

检方认为，这种模式符合金融金字塔的运作机制。2016年5月，银行停止销售凭证，此后基金不再获得新的资金并失去流动性。2017年，波兰金融监管局下令清算全部四只基金。

在这些基金于2025年8月清算后，通过该银行购买凭证的投资者仅收回了部分投资款。总损失估计约为1.36亿兹罗提。被告未认罪，其财产包括房地产被采取了价值约860万兹罗提的保全措施。

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