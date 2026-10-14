W Korei Południowej Kim Ji-young, kandydat na stanowisko szefa nowo utworzonej Agencji Dochodzeń w Sprawie Poważnych Przestępstw (SCIA), oświadczył, że będzie unikał wybiórczych śledztw, aby nikt nie był bezpodstawnie oskarżany o przestępstwa. Powiedział to podczas przesłuchania w sprawie jego nominacji w Zgromadzeniu Narodowym, informuje Korea Herald.

Według Kima jest on świadomy obaw społeczeństwa dotyczących śledztw, które mogą mieć motywację polityczną i być wymierzone w konkretne osoby. Oświadczył, że jeśli wyniki śledztwa nie będą wskazywały na popełnienie przestępstwa, sprawa zostanie bez wahania zamknięta. Kim podkreślił również, że sprawiedliwość proceduralna jest kluczowa dla ustalenia prawdy w postępowaniu karnym.

Uprawnienia nowej agencji

SCIA utworzono w ramach reformy prokuratury, której celem jest ograniczenie uprawnień organów prokuratorskich. Agencja, wyodrębniona z krajowej prokuratury, będzie badać poważne przestępstwa, w tym przestępstwa gospodarcze, przestępstwa związane z narkotykami, kradzież technologii, bunt i zdradę stanu.

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Jednocześnie SCIA nie będzie miała uprawnień do samodzielnego kierowania oskarżonych przed sąd karny. W przeciwieństwie do niej prokuratura miała uprawnienia zarówno do prowadzenia dochodzeń, jak i wnoszenia oskarżeń. Agencja będzie podlegać Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, wraz z Narodową Agencją Policji, a nie Ministerstwu Sprawiedliwości.

Krytyka kandydatury

Podczas przesłuchania liberalni parlamentarzyści krytykowali Kima za jego wcześniejszy udział w, ich zdaniem, politycznie motywowanych postępowaniach karnych, a także za to, że publicznie nie protestował przeciwko niektórym decyzjom prokuratury. Kim odrzucił twierdzenie deputowanego Demokratycznej Partii Korei Yoon Kun-younga, że wiedział o niesprawiedliwości wewnątrz prokuratury, ale nic nie zrobił.

Nominacja Kima, zaproponowana przez prezydenta Lee Jae-myunga na początku września, wywołała również kontrowersje wewnątrz rządzącego liberalnego bloku. Przeciwko jego kandydaturze publicznie wystąpili gubernator prowincji Gyeonggi Choo Mi-ae oraz deputowany Kim Yong-min. Im Eun-jung, szefowa regionalnego biura SCIA w Gwangju, również stwierdziła, że Kim nie nadaje się na to stanowisko.

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