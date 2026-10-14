在韩国，新成立的重大犯罪调查局（SCIA）局长候选人金智英表示，他将避免选择性调查，以免任何人被无端指控犯罪。他在国会举行的任命听证会上作出上述表态，《韩国先驱报》报道。

金表示，他知道公众担忧调查可能带有政治目的，并针对特定个人。他称，如果调查结果未显示存在犯罪行为，案件将毫不犹豫地结案。金还强调，程序公正是查明刑事诉讼真相的关键。

新机构的权限

SCIA是在旨在削减检察机关权力的检察制度改革框架内成立的。该机构从国家检察机关中分离出来，将调查重大犯罪，包括经济违法行为、毒品相关犯罪、技术盗窃、叛乱和叛国罪。

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与此同时，SCIA将无权自行将被告移送刑事法院。与其不同，检察机关既有调查案件的权力，也有提起指控的权力。该机构将与国家警察厅一同隶属于内政部，而非司法部。

对该候选人的批评

在听证会上，持自由派观点的议员批评金过去参与了他们认为带有政治动机的刑事追诉，也批评他没有公开抗议检察机关的某些决定。金驳回了韩国共同民主党议员尹建永的说法，即他知道检察机关内部存在不公，但什么也没有做。

金的任命由总统李在明于9月初提议，也在执政的自由派阵营内部引发争议。京畿道知事秋美爱和议员金容民公开反对其提名。SCIA光州地区办公室负责人林恩贞也表示，金不适合该职位。

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