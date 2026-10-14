以色列总理本雅明·内塔尼亚胡表示，10月7日袭击发生前的情报失误不应自动导致他辞职。他在接受陆军电台采访时，将这一情况与珍珠港遇袭前的情报失误以及美国2001年9月11日恐怖袭击前的情报失误相提并论，据《耶路撒冷邮报》报道。

对调查的立场

内塔尼亚胡支持他提出的建议，即成立一个由执政联盟和反对派平等代表组成的国家调查委员会。他表示，政府委员会不会得到反对派支持者的信任，而通过现行司法程序组成的国家委员会可能也不会被他的许多支持者接受。

这位总理还提议以美国在9·11恐怖袭击后成立的两党委员会为参考。他重申，如果在袭击前一晚有人叫醒他，并告知哈马斯存在异常活动，他会下令进行军事准备并取消Nova音乐节。

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对伊朗的警告和选举

内塔尼亚胡表示，以色列安全系统曾多次评估哈马斯受到遏制，并未预料到会从加沙地带发动大规模袭击。当被问及他是否识别出袭击前的预警信号时，这位总理给予否定回答。

他还警告伊朗，试图袭击以色列将遭到前所未有的回应。内塔尼亚胡表示，以色列已为各种情况做好准备，并且只要他担任总理，就不会允许伊朗获得核武器。他希望10月27日的选举能按计划举行，但认为以色列的对手可能发动袭击或导弹袭击，以营造该国脆弱的印象。

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