南非司法与宪法发展部计划在10月底前向部长提交两项立法修正案草案，这些草案可能使公众能够查阅国家性犯罪者登记册。该部门法律服务负责人史蒂文·拉莱夸在茨瓦内的一场活动中表示，TimesLIVE报道。

两项修正案草案

拉莱夸表示，两项草案均已完成，正准备提交部长审议。该部门也正在完成有关拟议修正案的说明备忘录。目前，只有特定类别的人员可以查阅该登记册，但该部打算扩大查阅范围。

这名官员指出，在制定新规定时，有必要考虑该登记册数据最初未公开的原因，同时避免侵犯被列入其中者的权利，或给社区带来风险。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Bosa党的要求

这项声明是在南非建设党领袖姆穆西·迈马内及其副手诺本图·赫拉佐-韦伯斯特组织游行前往该部大楼后发表的。参与者递交了一份备忘录，要求向公众开放该登记册。Bosa代表认为，这将帮助人们保护自己及其家人免受性犯罪者侵害。

2025年2月，司法与宪法发展部长姆马莫洛科·库拜表示，登记册将在当月月底前开放。但这并未实现，因为现行法律限制公开登记册中的信息。2025年9月，她指示该部门准备允许公众查阅的立法修正案。

迈马内表示，Bosa争取开放该登记册已约两年，并威胁称，如果该部不采取行动，将向法院申请监督令。

关注我们在