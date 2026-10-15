毛里塔尼亚政府批准了有关批准三项与国际开发协会——世界银行旗下机构——签署的协议的法案草案。融资总额约为39亿毛里塔尼亚乌吉亚，合9800万美元。据《The Rio Times》报道，这笔资金将用于为低收入家庭提供社会支持、教育和数字基础设施。

社会支持与教育

第一项协议规定提供560万特别提款权的赠款——约合760万美元——以及1970万欧元的贷款，即约2200万美元。这笔资金将用于社会登记册、国家Takaful社会支持计划，以及应对干旱和其他危机情况的机制。

第二项协议将920万特别提款权的赠款（约1250万美元）与2360万欧元的贷款（约2600万美元）相结合。该方案将支持2026至2030年教育发展优先计划：提高学前教育和小学教育质量，并扩大获得中等教育的机会，特别是面向农村地区的女孩以及受强迫流离失所影响社区的女孩。

数字一体化与贷款条件

第三项协议是一笔2580万欧元的贷款，约合2900万美元，是西非数字一体化计划的额外融资。该计划涵盖宽带网络、电子政务服务和数字支付的发展。

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8月签署的两笔贷款期限为25年，设有五年宽限期。数字贷款期限为20年，同样设有五年宽限期。所有贷款的年利率均为1.5%，另对未使用资金收取每年0.5%的费用。

能源公司任命

在同一次会议上，政府任命蒂亚姆·蒂贾尼为国有电力公司SOMELEC的首席执行官。据Cridem报道，该媒体转载了Trust Magazine的材料；在有关首都努瓦克肖特两座变电站火灾的调查结论公布后，他接替了赫伦巴利·莱赫比卜。

有关批准与世界银行协议的法案草案仍须由毛里塔尼亚国民议会审议并通过。

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