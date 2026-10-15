Rząd Mauretanii zatwierdził projekty ustaw dotyczące ratyfikacji trzech umów z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Rozwoju, instytucją Banku Światowego. Łączna wartość finansowania wynosi około 3,9 mld mauretańskich ugijów, czyli 98 mln dolarów. Finansowanie przewidziano na wsparcie społeczne dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, edukację i infrastrukturę cyfrową, informuje The Rio Times.

Wsparcie społeczne i edukacja

Pierwsza umowa przewiduje grant w wysokości 5,6 mln specjalnych praw ciągnienia — około 7,6 mln dolarów — oraz kredyt w wysokości 19,7 mln euro, czyli około 22 mln dolarów. Finansowanie jest przeznaczone na rejestr socjalny, krajowy program wsparcia społecznego Takaful oraz mechanizmy reagowania na susze i inne sytuacje kryzysowe.

Druga umowa łączy grant w wysokości 9,2 mln specjalnych praw ciągnienia, około 12,5 mln dolarów, z kredytem na 23,6 mln euro, czyli około 26 mln dolarów. Pakiet będzie wspierać priorytetowy plan rozwoju edukacji na lata 2026–2030: podniesienie jakości edukacji przedszkolnej i podstawowej, a także rozszerzenie dostępu do szkół średnich, w szczególności dla dziewcząt na obszarach wiejskich i w społecznościach dotkniętych przymusowym przesiedleniem.

Integracja cyfrowa i warunki kredytowania

Trzecia umowa — kredyt w wysokości 25,8 mln euro, około 29 mln dolarów — stanowi dodatkowe finansowanie programu integracji cyfrowej w Afryce Zachodniej. Obejmuje ona rozwój sieci szerokopasmowych, elektronicznych usług publicznych i płatności cyfrowych.

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Dwa kredyty podpisane w sierpniu są przewidziane na 25 lat z pięcioletnim okresem karencji. Kredyt cyfrowy ma okres 20 lat i również przewiduje pięcioletni okres karencji. Wszystkie kredyty są oprocentowane na poziomie 1,5% rocznie, a ponadto przewidziano opłatę 0,5% rocznie za niewykorzystane środki.

Zmiana na stanowisku w spółce energetycznej

Na tym samym posiedzeniu rząd mianował Thiama Tidjaniego dyrektorem generalnym państwowej spółki elektroenergetycznej SOMELEC. Według Cridem, które przedrukowało materiał Trust Magazine, zastąpił on Khrembaliego Lekhbiba po opublikowaniu ustaleń śledztwa w sprawie pożarów w dwóch stacjach transformatorowych w stolicy kraju, Nawakszucie.

Projekty ustaw o ratyfikacji umów z Bankiem Światowym muszą jeszcze zostać rozpatrzone i przyjęte przez Zgromadzenie Narodowe Mauretanii.

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