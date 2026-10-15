Уряд Мавританії схвалив ратифікацію угод на $98 млн — The Rio Times

Уряд Мавританії схвалив законопроєкти для ратифікації трьох угод із Міжнародною асоціацією розвитку — структурою Світового банку. Загальна вартість фінансування становить близько 3,9 млрд мавританських угій, або $98 млн. Фінансування передбачене для соціальної підтримки малозабезпечених домогосподарств, освіти та цифрової інфраструктури, повідомляє The Rio Times.

Соціальна підтримка та освіта

Перша угода передбачає грант у 5,6 млн спеціальних прав запозичення — приблизно $7,6 млн — і кредит на 19,7 млн євро, або близько $22 млн. Фінансування призначене для соціального реєстру, національної програми соціальної підтримки Takaful та механізмів реагування на посухи й інші кризові ситуації.

Друга угода поєднує грант у 9,2 млн спеціальних прав запозичення, приблизно $12,5 млн, із кредитом на 23,6 млн євро, або орієнтовно $26 млн. Пакет підтримуватиме пріоритетний план розвитку навчання на 2026–2030 роки: підвищення якості дошкільної та початкової освіти, а також розширення доступу до середньої школи, зокрема для дівчат у сільській місцевості та громадах, яких торкнулося вимушене переміщення.

Цифрова інтеграція та умови кредитування

Третя угода — кредит на 25,8 млн євро, приблизно $29 млн — є додатковим фінансуванням програми цифрової інтеграції у Західній Африці. Вона охоплює розвиток широкосмугових мереж, електронних державних послуг і цифрових платежів.

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Два кредити, підписані в серпні, розраховані на 25 років із п’ятирічним пільговим періодом. Цифровий кредит має строк 20 років і також передбачає п’ятирічний пільговий період. Усі кредити мають річну ставку 1,5%, а також 0,5% річних за невикористані кошти.

Призначення в енергетичній компанії

На тому самому засіданні уряд призначив Тіама Тіджані генеральним директором державної електроенергетичної компанії SOMELEC. За даними Cridem, яке передрукувало матеріал Trust Magazine, він змінив Хрембалі Лехбіба після оприлюднення висновків розслідування пожеж на двох трансформаторних підстанціях у столиці країни Нуакшоті.

Законопроєкти про ратифікацію угод зі Світовим банком ще має розглянути та ухвалити Національна асамблея Мавританії.

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