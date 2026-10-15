Правительство Мавритании одобрило законопроекты о ратификации трех соглашений с Международной ассоциацией развития — структурой Всемирного банка. Общий объем финансирования составляет около 3,9 млрд мавританских угий, или $98 млн. Финансирование предусмотрено для социальной поддержки малообеспеченных домохозяйств, образования и цифровой инфраструктуры, сообщает The Rio Times.

Социальная поддержка и образование

Первое соглашение предусматривает грант в размере 5,6 млн специальных прав заимствования — около $7,6 млн — и кредит на 19,7 млн евро, или примерно $22 млн. Финансирование предназначено для социального реестра, национальной программы социальной поддержки Takaful и механизмов реагирования на засухи и другие кризисные ситуации.

Второе соглашение сочетает грант в размере 9,2 млн специальных прав заимствования, приблизительно $12,5 млн, с кредитом на 23,6 млн евро, или ориентировочно $26 млн. Пакет будет поддерживать приоритетный план развития образования на 2026–2030 годы: повышение качества дошкольного и начального образования, а также расширение доступа к средней школе, в частности для девочек в сельской местности и сообществах, затронутых вынужденным перемещением.

Цифровая интеграция и условия кредитования

Третье соглашение — кредит на 25,8 млн евро, примерно $29 млн — является дополнительным финансированием программы цифровой интеграции в Западной Африке. Она охватывает развитие широкополосных сетей, электронных государственных услуг и цифровых платежей.

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Два кредита, подписанные в августе, рассчитаны на 25 лет с пятилетним льготным периодом. Цифровой кредит имеет срок 20 лет и также предусматривает пятилетний льготный период. Все кредиты имеют годовую ставку 1,5%, а также 0,5% годовых за неиспользованные средства.

Назначение в энергетической компании

На том же заседании правительство назначило Тиама Тиджани генеральным директором государственной электроэнергетической компании SOMELEC. По данным Cridem, которое перепечатало материал Trust Magazine, он сменил Хрембали Лехбиба после обнародования выводов расследования пожаров на двух трансформаторных подстанциях в столице страны Нуакшоте.

Законопроекты о ратификации соглашений со Всемирным банком еще должны быть рассмотрены и приняты Национальной ассамблеей Мавритании.

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