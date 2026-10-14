В ЮАР Министерство юстиции и конституционного развития планирует до конца октября передать министру два проекта законодательных изменений, которые могут открыть общественности доступ к Национальному реестру сексуальных преступников. Об этом сообщил руководитель юридической службы ведомства Стивен Ралеква во время акции в Тшване, пишет TimesLIVE.

Два проекта изменений

По словам Ралеквы, оба проекта уже завершены и готовятся к представлению министру на рассмотрение. Ведомство также завершает пояснительный меморандум по предложенным изменениям. Сейчас доступ к реестру имеют только определенные категории лиц, однако министерство намерено его расширить.

Чиновник отметил, что при подготовке новых норм необходимо учесть причины, по которым данные реестра изначально не были открытыми, а также не допустить нарушения прав внесенных в него людей или рисков для сообществ.

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Требования партии Bosa

Заявление прозвучало после марша к зданию министерства, который провели лидер партии Build One South Africa Ммуси Маймане и его заместительница Нобунту Хлазо-Вебстер. Участники передали меморандум с требованием сделать реестр доступным для общества. Представители Bosa считают, что это поможет людям защищать себя и свои семьи от сексуальных преступников.

В феврале 2025 года министр юстиции и конституционного развития Ммамолоко Кубайи заявляла, что реестр откроют до конца того месяца. Этого не произошло, поскольку действующее законодательство ограничивает обнародование информации из реестра. В сентябре 2025 года она поручила ведомству подготовить законодательные изменения, которые позволят публичный доступ.

Маймане заявил, что Bosa добивается открытия реестра около двух лет, и пригрозил обратиться в суд за надзорным предписанием, если министерство не будет действовать.

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