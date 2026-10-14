W RPA Ministerstwo Sprawiedliwości i Rozwoju Konstytucyjnego planuje do końca października przekazać ministerce dwa projekty zmian legislacyjnych, które mogą otworzyć publiczny dostęp do Krajowego Rejestru Przestępców Seksualnych. Poinformował o tym szef służby prawnej resortu Steven Ralekwa podczas wydarzenia w Tshwane, pisze TimesLIVE.

Dwa projekty zmian

Jak powiedział Ralekwa, oba projekty zostały już ukończone i są przygotowywane do przedłożenia ministerce do rozpatrzenia. Resort kończy również prace nad memorandum wyjaśniającym dotyczącym proponowanych zmian. Obecnie dostęp do rejestru mają jedynie określone kategorie osób, jednak ministerstwo zamierza go rozszerzyć.

Urzędnik zaznaczył, że podczas przygotowywania nowych przepisów należy uwzględnić powody, dla których dane rejestru początkowo nie były jawne, a także nie dopuścić do naruszenia praw osób w nim ujętych ani do zagrożeń dla społeczności.

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Żądania partii Bosa

Oświadczenie padło po marszu do budynku ministerstwa, który przeprowadzili lider partii Build One South Africa Mmusi Maimane i jego zastępczyni Nobuntu Hlazo-Webster. Uczestnicy przekazali memorandum z żądaniem udostępnienia rejestru społeczeństwu. Przedstawiciele Bosa uważają, że pomoże to ludziom chronić siebie i swoje rodziny przed przestępcami seksualnymi.

W lutym 2025 roku ministerka sprawiedliwości i rozwoju konstytucyjnego Mmamoloko Kubayi oświadczyła, że rejestr zostanie otwarty do końca tego miesiąca. Nie doszło do tego, ponieważ obowiązujące przepisy ograniczają ujawnianie informacji z rejestru. We wrześniu 2025 roku poleciła resortowi przygotować zmiany legislacyjne, które umożliwią publiczny dostęp.

Maimane powiedział, że Bosa zabiega o otwarcie rejestru od około dwóch lat, i zagroził skierowaniem sprawy do sądu o wydanie nakazu nadzorczego, jeśli ministerstwo nie podejmie działań.

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