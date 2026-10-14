У ПАР готують зміни для відкриття реєстру сексуальних злочинців — TimesLIVE

У ПАР Міністерство юстиції та конституційного розвитку планує до кінця жовтня передати міністерці два проєкти законодавчих змін, що можуть відкрити громадськості доступ до Національного реєстру сексуальних злочинців. Про це повідомив керівник юридичної служби відомства Стівен Ралеква під час акції в Тшване, пише TimesLIVE.

Два проєкти змін

За словами Ралекви, обидва проєкти вже завершено та готують до подання на розгляд міністерки. Відомство також завершує пояснювальний меморандум щодо запропонованих змін. Наразі доступ до реєстру мають лише визначені категорії осіб, однак міністерство має намір розширити його.

Посадовець зазначив, що під час підготовки нових норм необхідно врахувати причини, з яких дані реєстру спочатку не були відкритими, а також не допустити порушення прав людей, внесених до нього, чи ризиків для громад.

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Вимоги партії Bosa

Заява прозвучала після маршу до будівлі міністерства, який провели лідер партії Build One South Africa Ммусі Маймане та його заступниця Нобунту Хлазо-Вебстер. Учасники передали меморандум із вимогою зробити реєстр доступним для суспільства. Представники Bosa вважають, що це допоможе людям захищати себе та свої родини від сексуальних злочинців.

У лютому 2025 року міністерка юстиції та конституційного розвитку Ммамолоко Кубаї заявляла, що реєстр відкриють до кінця того місяця. Цього не сталося, оскільки чинне законодавство обмежує оприлюднення інформації з реєстру. У вересні 2025 року вона доручила відомству підготувати законодавчі зміни, які дозволять публічний доступ.

Маймане заявив, що Bosa домагається відкриття реєстру близько двох років, та пригрозив зверненням до суду по наглядовий припис, якщо міністерство не діятиме.

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