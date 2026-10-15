В индийском Кашмире глава Совета вакфов Джамму и Кашмира Даракшан Андраби после критики отозвала прежнее заявление о введении единых пятничных проповедей в мечетях региона. Она заявила, что независимые богословы, проповедники и ораторы сами будут решать, затрагивать ли в проповедях социальные проблемы, в частности самоубийства, психические травмы и злоупотребление наркотиками, сообщает Al Jazeera.

План стандартизированных проповедей

Ранее совет объявил о намерении ввести стандартизированные пятничные проповеди в мечетях региона. Андраби объясняла, что комитет под эгидой совета должен был определять темы для таких проповедей, а их содержание утверждали бы религиозные богословы без участия государственных должностных лиц.

В воскресенье совет созвал около 1 500 кашмирских богословов и проповедников, часть которых присоединилась к встрече дистанционно. Богослов из района Раджури, пожелавший остаться неназванным, рассказал изданию, что участникам сообщили о намерении читать с минбаров только предварительно утвержденный текст, подготовленный комитетом старших богословов. По его словам, состав этого комитета не был объявлен.

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Критика религиозных деятелей

Ведущие мусульманские богословы Кашмира назвали первоначальное предложение безответственным вмешательством в религиозные дела кашмирских мусульман. Религиозный лидер региона Мирваиз Умар Фарук предупредил, что такой шаг будет означать прямое вмешательство. Возглавляемое им объединение религиозных организаций Mutahida Majlis-e-Ulema заявило, что определять содержание проповедей должны исламские богословы, а не административный орган.

Критику также поддержал избранный руководитель региона Омар Абдулла. Бывший министр образования Кашмира Наим Ахтар заявил, что совет должен выполнять управленческие функции, а не указывать духовенству, как проводить проповеди.

Совет вакфов управляет мусульманскими религиозными фондами. Его возглавляет Даракшан Андраби, связанная с Бхаратия джаната парти премьер-министра Индии Нарендры Моди. После отмены Индией полуавтономного статуса Джамму и Кашмира в 2019 году местные политики и религиозные деятели неоднократно обвиняли совет во вмешательстве в традиционные религиозные практики.

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